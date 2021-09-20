Один топ-менеджер НБУ предлагает повысить ставку до 9% к концу 2021 года

фото: нбу

Члены Комитета по монетарной политике НБУ во время заседания 8 сентября единогласно поддержали повышение учетной ставки до 8,5%, в то время один топ-менеджер предлагает повысить ставку до 9% к концу года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Участники дискуссии отметили, что инфляционное развитие в целом соответствует базовому сценарию последнего макропрогноза НБУ.

Общая инфляция ожидаемо находится на двозначном уровне под влиянием как временных, так и фундаментальных факторов. Одним из главных факторов такой инфляционной динамики является сохранение высокого уровня цен на мировых товарных рынках. Инфляция в странах - торговых партнерах Украины также остается на высоком уровне, хотя в августе появились признаки ее замедления", - цитирует пресс-служба мнение членов Комитета.

Члены Комитета заявили, что экономика продолжает динамично восстанавливаться.

"Предварительные оценки Госстата по темпам роста ВВП во 2 квартале 2021 (5,4% г/г) оказались слабее прогноза НБУ (7,5% г/г), впрочем отклонение в значительной мере вызвано временными и техническими факторами. Деловые ожидания бизнеса также в дальнейшем улучшаются", - добавили в НБУ.

Отмечается, что с учетом такого развития событий члены КМП единогласно поддержали повышение учетной ставки до 8,5%.

"По их мнению, следует придерживаться объявленной прогнозной траектории учетной ставки, ведь макроэкономическая ситуация развивается довольно близко к базовому сценарию последнего макропрогноза НБУ.

Факторы, которые могли бы вызвать изменение траектории процентной ставки, пока балансируют друг друга. В частности, крепкий обменный курс компенсирует внешнее давление на потребительские цены", - цитируют в НБУ позицию членов Комитета.

Один из членов КМП обратил внимание, что ожидания аналитиков относительно динамики ключевой ставки в 2021 году заякорены к прогнозной траектории НБУ, однако в 2022 году аналитики ожидают более высокой ставки, чем предусмотрено прогнозом.

При этом большинство участников дискуссии согласились, что повышение учетной ставки до 8,5% в 2021 году со сворачиванием антикризисных монетарных мер будет достаточно для ослабления инфляционного давления и приведения инфляции к цели 5% в 2022 году.

По мнению одного участника дискуссии, из-за заметного преобладания проинфляционних рисков, в частности комбинацию растущего внешнего ценового давления и высокого внутреннего спроса, НБУ должен будет повысить учетную ставку в 2021 году еще на 0,5 в. п. - до 9%.

Напомним:

Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 0,5 п.п. до 8,5% с 10 сентября 2021 года.

Экономическая правда