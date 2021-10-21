Пенсионная реформа: Минсоц предлагает удвоить взносы для поощрения

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Министерство социальной политики предлагает на старте накопительной системы удваивать взносы населения.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

По предложению министерства, людей не будут обязывать платить взносы на накопительные пенсии за свой счет. Вместо этого, в ведомстве хотят поощрять их это делать через 100% бонус от государства в рамках 1% от заработной платы.

Такие предложения Минсоцполитики выработало в результате обсуждения с Министерством финансов и миссией Всемирного банка.

Сейчас внедрение накопительного уровня предполагается законопроектом №2683-3. По несу обязательные взносы на индивидуальные счета людей в размере 1% платит работодатель (за счет снижения ЕСВ) в интересах всех лиц, в отношении которых он является страхователем в системе государственного соцстрахования.

В то же время добровольные взносы на собственные индивидуальные счета в размере 1% платят все застрахованные лица из собственной заработной платы (дохода, денежного обеспечения) на условиях автозаписи с правом отказа.

На индивидуальные счета людей, которые не отказались от добровольной уплаты накопительных взносов из собственной зарплаты, государство перечисляет дополнительные стимулирующие взносы в размере 1%.

То есть все застрахованные лица автоматически получают от 1% до 3% от своей заработной платы на собственные пенсионные счета, согласно своему выбору.

Человек имеет право в любое время отказаться (или восстановиться) от уплаты добровольного накопительного взноса по собственной зарплаты. Дополнительные взносы от государства на индивидуальный счет такого человека в этом случае прекращаются.

Также предлагается каждые два года проводить повторную автозапись участников, которые ранее отказались от уплаты взносов за свой счет. Право отказаться за ними сохраняется.

Человек на каждый свой вклад за счет софинансирования от государства фактически сразу получит 100% доходности дополнительно к доходности от инвестирования.

"Таким образом, не будет происходить принуждения граждан к уплате накопительных взносов за свой счет. Зато будут эффективные стимулы к добровольному участию людей в уплате взносов в системы и гибкие условия развития системы в дальнейшем ", - отметили в ведомстве.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет вводить обязательную накопительную пенсионную систему, не создавая дополнительной нагрузки на работников и работодателей.

Министр финансов Сергей Марченко объяснил свои слова о том, что людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии: из-за старения населения один работник удерживать несколько пенсионеров, поэтому существует потребность в накопительной системе.

Комитет по вопросам соцполитики отклонил законопроект 2683-3 по внедрению в Украине накопительной пенсионной системы, это может отсрочить реформу в год.

Экономическая правда