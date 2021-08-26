Марченко: через старіння населення один працівник утримуватиме декілька пенсіонерів

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Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив свої слова про те, що людям віком від 40 років не варто розраховувати на державні пенсії: через старіння населення один працівник утримуватиме декілька пенсіонерів, відтак існує потреба у накопичувальній системі.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він заявив, що потрібно визнати факт старіння населення як світової тенденції, яка унеможливлює існування виключно солідарної системи. Ця система, розповів міністр, працює, коли велика кількість працездатного населення фінансує пенсіонерів.

"Солідарна пенсійна система працює так: відрахування із вашої заробітної плати у вигляді єдиного соціального внеску надходять до Пенсійного фонду та відразу перерозподіляються та виплачуються нинішнім пенсіонерам", – пояснив він.

Наразі кількість пенсіонерів майже зрівнялась з кількістю працівників, які сплачують єдиний соцвнесок. Проте темпи старіння населення такі, що кількість осіб, що працюють, буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів – зростати.

Це створює ризик того, що один працівник утримуватиме декількох пенсіонерів. "Саме тому тим, кому зараз 40 років, вже треба думати про пенсійні накопичення", – пояснив Марченко.

У накопичувальній системі відрахування з зарплати акумулюються на індивідуальному пенсійному рахунку. У підсумку особа отримує у вигляді накопичувальної пенсії всі внески "плюс" інвестиційний дохід.

Така пенсія, нагадав міністр, не скасовує солідарної – її виплачуватимуть додатково до неї, а розмір "державної" пенсії не зменшується.

"Наша мета зараз – створити умови для пенсійних накопичень для всіх громадян. Пенсійна реформа має нарешті відбутись не тільки на папері", – резюмує очільник Мінфіну.

Детальніше про введення накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.

Нагадуємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що якщо немає накопичень в недержавному пенсійному фонді, розраховувати на пенсію взагалі не варто.

Уряд затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку як орган, що видаватиме ліцензії на роботу компаній у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

Комітет з питань соцполітики відхилив законопроєкт 2683-3 щодо впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи, це може відтермінувати реформу на рік.

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Економічна правда