Закрытие межбанка: гривня укрепилась

фото нбу

20 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,21 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,19 - 26,21 гривни;

Евро - 30,49 - 30,51 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,17 - 26,35 гривни. Евро покупают по 30,32 гривни, продают по 30,63 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,21 - 26,32 гривни, евро - 30,40 - 30,47 гривни.

Читайте также: Гривня продолжает укрепляться и снова бьет рекорды. Что будет с курсом до конца года?

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 20 октября на уровне 26,27 гривни.

20 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,25 - 26,27 гривни.

Экономическая правда