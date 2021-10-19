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Курс валют: гривня знову почала зміцнюватися

Вівторок, 19 жовтня 2021, 19:50
 
Sean Gallup/Getty Images

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 20 жовтня на рівні 26,27 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,61 грн (на 19 жовтня – 30,56 гривні).

Нагадуємо:

19 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.

19 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.

Економічна правда

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