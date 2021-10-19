Курс валют: гривня знову почала зміцнюватися
Вівторок, 19 жовтня 2021, 19:50
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 20 жовтня на рівні 26,27 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,61 грн (на 19 жовтня – 30,56 гривні).
Нагадуємо:
19 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.
19 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.
Економічна правда
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