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Курс валют на 20 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Середа, 20 жовтня 2021, 11:05
 
фото: нбу

20 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,22 – 26,24 гривні;

Євро – 30,47 – 30,48 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,20 — 26,38 гривні. Євро купують за 30,37 гривні, продають за 30,67 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,26 – 26,34 гривні, євро – 30,47 – 30,58 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 20 жовтня на рівні 26,27 гривні.

19 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.

19 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.

Економічна правда

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Економічна правда
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