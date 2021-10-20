Курс валют на 20 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
20 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,22 – 26,24 гривні;
Євро – 30,47 – 30,48 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,20 — 26,38 гривні. Євро купують за 30,37 гривні, продають за 30,67 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,26 – 26,34 гривні, євро – 30,47 – 30,58 гривні.
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Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 20 жовтня на рівні 26,27 гривні.
19 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.
19 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.
Економічна правда
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