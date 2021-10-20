Курс валют на 20 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки
20 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,25 - 26,27 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,22 - 26,24 гривни;
Евро - 30,47 - 30,48 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,20 - 26,38 гривни. Евро покупают по 30,37 гривни, продают по 30,67 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,26 - 26,34 гривни, евро - 30,47 - 30,58 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 20 октября на уровне 26,27 гривни.
19 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,32 гривни.
19 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25 - 26,27 гривни.
Экономическая правда
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