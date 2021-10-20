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Курс валют на 20 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 20 октября 2021, 11:05
 
фото: нбу

20 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,25 - 26,27 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,22 - 26,24 гривни;

Евро - 30,47 - 30,48 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,20 - 26,38 гривни. Евро покупают по 30,37 гривни, продают по 30,67 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,26 - 26,34 гривни, евро - 30,47 - 30,58 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 20 октября на уровне 26,27 гривни.

19 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,32 гривни.

19 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25 - 26,27 гривни.

Экономическая правда

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