Закрытие межбанка: гривня стабильна

ФОТО НБУ

19 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25 - 26,27 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,25 - 26,27 гривни;

Евро - 30,60 - 30,62 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,24 - 26,41 гривни. Евро покупают по 30,39 гривни, продают по 30,70 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,30 - 26,36 гривни, евро - 30,47 - 30,59 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 19 октября на уровне 26,34 гривни.

19 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,32 гривни.

Экономическая правда