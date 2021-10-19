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Курс валют: гривня снова начала укрепляться

Вторник, 19 октября 2021, 19:50
 
Sean Gallup/Getty Images

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 20 октября на уровне 26,27 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,61 грн (на 19 октября – 30,56 гривни).

Напоминаем:

19 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,32 гривни.

19 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25 - 26,27 гривни.

Экономическая правда

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курс валют

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