Курс валют: гривня снова начала укрепляться

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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 20 октября на уровне 26,27 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,61 грн (на 19 октября – 30,56 гривни).

Напоминаем:

19 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,32 гривни.

19 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25 - 26,27 гривни.

Экономическая правда