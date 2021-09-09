Незалежність НБУ: Рада підтримала за основу необхідні для співпраці з МВФ зміни

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Верховна Рада на засіданні 9 вересня ухвалила у першому читанні три законопроєкти, які необхідні на виконання Меморандуму з Міжнародним валютним фондом: зміни стосуються подання інформації від НБУ до уряду та врядування.

Відповідні проєкти законів №5850, 5851 та 5853 розміщені на сайті Верховної Ради.

Так, законопроєкти №5850 та 5851 розроблені на виконання листа про наміри та Меморандуму з МВФ про економічну та фінансову політику.

Проєктом закону №5850 пропонуються зміни до закону про НБУ. Ними хочуть розширити кваліфікаційні вимоги для керівництва регулятора, а також уточнити повноваження та порядок роботи правління й наглядової ради.

Крім того законопроєкт уточнює інструментарій Національного банку щодо управління золотовалютним резервом та уніфікує у тексті закону термін "золотовалютний резерв".

Для нівелювання ризиків можливого тиску на Національний банк, пропонується виключити положення закону, які зобов’язують регулятор підтримувати економічну політику уряду, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності гривні.

Документ також встановлює можливість для НБУ забезпечувати представництво інтересів у закордонних юрисдикційних органах.

Щодо №5851, він стосується валютного регулювання НБУ. Ним пропонується зобов’язати банки обмінюватись інформацією про належність рахунків їхніх клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам. Це допоможе здійснювати валютний нагляд за операціями.

Порядок ведення та використання банками інформаційної системи встановлюється Національним банком України.

"Цими законопроектами завершується реформа першого рівня банківської системи. Вони про інституційну незалежність НБУ. І ця незалежність - це не просто принцип, ця незалежність спрямована на реалізацію здійснення конституційної функції НБУ", – коментує документи голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

Третій законопроєкт, 5853, вносить зміни до Бюджетного кодексу щодо інформації, яку регулятор подає Мінфіну для складання Бюджетної декларації. Пропонується, що НБУ до 1 березня щороку надає владі інформацію про орієнтовний прогноз частини прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету.

Економічна правда