Европейские цены на газ упали из-за теплой погоды

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Цены на газ на главном европейском хабе TTF упали до 1051 долларов за тысячу кубов из-за погодных условий в регионе.

Об этом сообщает Bloomberg, данные лондонской биржи ICE Futures.

На цены влияют погодные условия Европе, а именно выше ожидаемой температура воздуха на момент постепенного вхождения в отопительный сезон. Это смягчает влияние истощенных российским Газпромом газовых хранилищ и низкого уровня запасов газа.

Кроме того, ветер в регионе позволяет увеличить генерацию зеленой энергетики.

Аналитики JP Morgan Chase & Co отметили, что при условии, если температура воздуха и в дальнейшем будет превышать ожидаемую, цены на газ будут продолжать падение.

18 октября цены на TTF упали до 85,7 евро за МВт-ч 1051 долл / тысячу кубов. Впоследствии они несколько выросли, однако держатся в среднем на уровне 91 - 93 евро за МВт-ч (1116,27 - 1140,8 долл за тысячу кубометров).

данные ICE

Напоминаем:

После того, как РФ заявила о готовности в этом году экспортировать "рекордные объемы газа", цены на газ упали на 700 долларов за тысячу кубов.

Цены на нефть выросли во вторник, 19 октября, компенсировав предыдущие потери: снижение температуры в Китае (крупнейший в мире потребитель энергии) усилило опасения относительно его способности удовлетворить спрос на отопление на фоне недостатка электроэнергии и угля.

По газу, цены обусловлены низкими запасами в подземных хранилищах после прошлогодних морозов, усиленные истощением Газпрома своих европейских ПХГ. Так, российский монополист истощил наибольшее в Европе хранилище Rehden до 5% при среднем уровне в ЕС 71%.

Экономическая правда