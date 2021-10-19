Всі розділи
Укр / Рус

Ціни на нафту залишаються високими через побоювання щодо кризи енергоносіїв у Китаї

Вівторок, 19 жовтня 2021, 11:40
 
Ua.depositphotos.com

Ціни на нафту зросли у вівторок, компенсувавши попередні втрати: зниження температури в Китаї (найбільший у світі споживач енергії) посилило побоювання щодо його спроможності задовольнити попит на опалення на тлі нестачі електроенергії і вугілля.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що нафта марки Brent подорожчала на 24 центи (0,3%) - до 84,57 доларів за барель після падіння на 0,6% у понеділок.

Нафта марки WTI подорожчала на 35 центів (0,4%) - до 82,79 доларів за барель, після зростання на 0,2% у попередній сесії та майже на 10% цього місяця.

"Ціни на Brent впали у понеділок після того, як Китай оприлюднив показники зростання економіки, які розчарували ринок, але з падінням температури і з наближенням зими у Північній півкулі та зростанням попиту на опалення, ціни на нафту, вугілля та природний газ, ймовірно, залишаться високими", - кажуть аналітики та учасники ринку.

За даними AccuWeather.com, холодна погода вже починає охоплювати Китай, і очікується, що температура в північних районах досягне майже нуля.

Ф'ючерси на вугілля Китаю у вівторок подорожчали 7,8%. Очікується, що зростання цін на вугілля та природний газ в Азії призведе до переходу деяких кінцевих споживачів на дешевшу нафту.

Нагадаємо:

18 жовтня ціни на нафту досягли найвищого рівня за останні роки.

Читайте також: Китай на межі катастрофи через нестачу вугілля, простоюють тисячі підприємств. На що це може вплинути?

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

нафта Китай

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ціни на нафту сягнули максимуму за останні роки 18 жовтня 2021, 11:05
Ціни на нафту WTI на семирічному максимумі, на Brent – на трирічному 11 жовтня 2021, 17:20
Психологічна позначка: WTI подолала 80 доларів 10 жовтня 2021, 14:41
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!