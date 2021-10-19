Ціни на нафту залишаються високими через побоювання щодо кризи енергоносіїв у Китаї

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Ціни на нафту зросли у вівторок, компенсувавши попередні втрати: зниження температури в Китаї (найбільший у світі споживач енергії) посилило побоювання щодо його спроможності задовольнити попит на опалення на тлі нестачі електроенергії і вугілля.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що нафта марки Brent подорожчала на 24 центи (0,3%) - до 84,57 доларів за барель після падіння на 0,6% у понеділок.

Нафта марки WTI подорожчала на 35 центів (0,4%) - до 82,79 доларів за барель, після зростання на 0,2% у попередній сесії та майже на 10% цього місяця.

"Ціни на Brent впали у понеділок після того, як Китай оприлюднив показники зростання економіки, які розчарували ринок, але з падінням температури і з наближенням зими у Північній півкулі та зростанням попиту на опалення, ціни на нафту, вугілля та природний газ, ймовірно, залишаться високими", - кажуть аналітики та учасники ринку.

За даними AccuWeather.com, холодна погода вже починає охоплювати Китай, і очікується, що температура в північних районах досягне майже нуля.

Ф'ючерси на вугілля Китаю у вівторок подорожчали 7,8%. Очікується, що зростання цін на вугілля та природний газ в Азії призведе до переходу деяких кінцевих споживачів на дешевшу нафту.

Нагадаємо:

18 жовтня ціни на нафту досягли найвищого рівня за останні роки.

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Економічна правда