Конгрессмены из группы поддержки Украины будут следить за конкурсом в набсовет Нафтогаза

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Группа поддержки Украины в Конгрессе США опубликовала статью, где отметила, что будет внимательно следить за тем, чтобы конкурс на должности независимых членов набсовета "Нафтогаза" прошел в соответствии со стандартами, установленными международным сообществом.

Об этом говорится в публикации SOE Weekly для ЭП со ссылкой на заявление.

В заявлении указано, что надежное корпоративное управление и прозрачность являются ключевыми для обеспечения энергетической безопасности и независимости Украины, а также призвали руководство страны продолжать демонстрировать свою приверженность необходимым реформам.

"Чтобы объявить такой конкурсный отбор, комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий должен утвердить требования к кандидатам, которые имеют содержаться в объявлении.

По состоянию на 16 октября объявления конкурсного отбора на должность независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" отсутствует", - говорится в материале.

Напоминаем:

7 сентября Премьер Денис Шмыгаль дал поручение первому вице-премьеру - министру экономики Алексею Любченко течение недели обеспечить объявление конкурса по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

Совет нацбезопасности и обороны поручил правительству до 31 октября ввести принципы корпоративного управления на госпредприятиях ОЭСР в НАК "Нафтогаз", которые не могли ввести с 2014 года.

Своим указом от 28 августа президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере". Таким образом Кабмину поручили к 31 октября 2021 года обеспечить реализацию руководящих принципов ОЭСР в Нафтогазе.

Кабмин на заседании 19 мая переизбрал 5 членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на срок до одного года.

Ранее ЭП со ссылкой на обращение председателя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко к премьер-министру Денису Шмыгалю сообщила, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" положительно оценил достижения членов правления за первую половину 2021 года, определила их размер премий за год и просит компанию утвердить условия банковской гарантии для обеспечения выплат этих премий.