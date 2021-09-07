Шмыгаль поручил объявить конкурс по отбору 4 членов набсовета "Нафтогаза"

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Премьер Денис Шмыгаль дал поручение первому вице-премьеру - министру экономики Алексею Любченко течение недели обеспечить объявление конкурса по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

Премьер добавил, что дал такое поручение "с целью выполнения решения СНБО от 30 июля 2021года "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере", введенного в действие Указом президента Украины от 28 августа 2021 № 452".

По словам Шмыгаля, "правительство в очередной раз подтверждает неизменность своей позиции и приверженность к внедрению стандартов ОЭСР по вопросам корпоративного управления в государственном секторе экономики Украины".

"НАК "Нафтогаз Украины" должен получить наблюдательный совет, члены которой должны быть выбраны в соответствии со стандартами ОЭСР в прозрачный и конкурентный способ.

Критериями выбора и оценки эффективности работы таких членов должны быть профессиональные и квалификационные характеристики, опыт, который бы отвечал стратегии компании, в частности в части увеличения газодобычи, привлечения инвестиций, производства энергии и топлива из возобновляемых источников энергии, торговли и поставок энергии и топлива", - добавил он.

По его словам, конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года, чтобы в нового состава наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года.

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Напоминаем:

Совет нацбезопасности и обороны поручил правительству до 31 октября ввести принципы корпоративного управления на госпредприятиях ОЭСР в НАК "Нафтогаз", которые не могли ввести с 2014 года.

Своим указом от 28 августа президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере". Таким образом Кабмину поручили к 31 октября 2021 года обеспечить реализацию руководящих принципов ОЭСР в Нафтогазе.

Кабмин на заседании 19 мая переизбрал 5 членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на срок до одного года.

Ранее ЭП со ссылкой на обращение председателя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко к премьер-министру Денису Шмыгалю сообщила, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" положительно оценил достижения членов правления за первую половину 2021 года, определила их размер премий за год и просит компанию утвердить условия банковской гарантии для обеспечения выплат этих премий.

Экономическая правда