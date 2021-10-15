Миндовкилля не в достаточном объеме выполняет указы президента – секретарь СНБО

Глава Миндовкилля Роман Абрамовский фото: кабмин

Миндовкилля не в достаточном объеме выполняет указы президента, члены СНБО поручили премьеру рассмотреть вопрос работы руководства министерства на ближайшем заседании правительства.

Об этом на брифинге по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

"Следующий вопрос - это вопрос информирования о состоянии выполнения решений СНБО Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов. Была доклад министра (Романа Абрамовского - ред). К большому сожалению, министерство на сегодняшний день не в достаточном объеме выполняет указы президента.

И в соответствии с 77 указом президента от февраля этого года, соответствующим проокольним поручением было обращение членов СНБО к премьер-министру рассмотреть вопрос работы руководства министерства, о котором идет речь, на ближайшем заседании правительства", - сказал Данилов.

Указом №77 от 26 февраля президент Зеленский, в частности, поручил Кабмину обеспечить соблюдение органами исполнительной власти решений СНБО, а также - принять меры по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в невыполнении решений СНБО.

Также этим указом премьер-министру поручили взять под личный контроль деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения задач, возложенных на соответствующие органы решениями СНБО.

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Напомним:

В июне Зеленский анонсировал проект "Зеленая страна" с высадкой 1 миллиарда деревьев за 3 года и увеличением площади лесов на 1 миллион гектаров за 10 лет, новые правила продажи древесины, аудит недр и водных ресурсов, а также ревитализацию Чернобыльской зоны.

В конце сентября источники УП называли Абрамовского одним из наиболее вероятных кандидатов на вылет.

Министр окружающей среды Роман Абрамовский заявил, что написанное им в декабре 2020 года заявление об увольнении "где-то в Раде лежит", но он никуда уходить не собирается.

15 декабря 2020 года стало известно, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подал заявление на увольнение. В то же время 16 декабря Верховная Рада не стала рассматривать заявление министра, профильный комитет попросил дополнительное время на изучение этого вопроса.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский остаётся на должности, позже сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Экономическая правда