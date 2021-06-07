Президент анонсировал аудит всех водных ресурсов Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины.
Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Экология".
"Третте вопрос - это водные ресурсы и качественная питьевая вода. Мы обсуждали этот вопрос на прошлом заседании СНБО, и, аналогично аудиту недр, будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины.
Кроме того, идет подготовка к управлению речными бассейнами, построено 4 современные лаборатории и в соответствии с европейскими принципами начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки Украины", - скзаав президент.
Напомним:
На ближайших заседаниях Совета нацбезопасности и обороны заслушают отчет руководителя Госгеонедр относительно предыдущих решений СНБО относительно недр, а также - отчет по борьбе с контрабандой.
Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый украинский ребенок будет получать процент от добычи недр, а также отметил, что по решению СНБО начался полный аудит всех недр и их пользователей.
Экономическая правда
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