Глава Миндовкилля: Заявление об увольнении в Раде, но никуда я уходить не собираюсь

Роман Абрамовский фото: ЭП

Министр окружающей среды Роман Абрамовский заявил, что написанное им в декабряе2020 года заявление об увольнении "где-то в Раде лежит", но он никуда уходить не собирается.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Она (заявление об увольнении - ред.) было написана еще в декабре и по факту отставка не состоялась. Оно где-то в Раде лежит, где оно именно - я не очень знаю. Так руки и не дошли", - рассказал Абрамовский.

На вопрос, хочет ли он уйти с должности, министр ответил: "Нет. Конечно, нет. Так выглядит технически - заявление есть в Раде, но никуда я уходить не собираюсь. Кстати, не очень понимаю, когда чиновники говорят - мы не держимся за пост. То есть, если ты пришел работать, то надо работать.

Если есть какие-то обстоятельства, которые тебя заставляют, внутреннее убеждение, или внешние обстоятельства, тогда, наверное, стоит написать заявление на увольнение. Но говорить, что "не держусь" - не очень корректно. Это безответственно".

По его словам, у него нет конфликта с премьером Денисом Шмыгалем.

"Нет конфликта. Однако, действительно, некоторое время был вакуум общения, у премьера было много вопросов, кроме экологических. Затем мы общались по разным поводам, гораздо больше общаемся сейчас и он четко сказал, что в отношении меня вопросов нет. То есть, тот кризис недопонимания выкристаллизовался в мое заявление.

На самом деле, у нас с главой правительства красивые хорошие отношения. Сейчас я очень комфортно чувствую себя в смысле общения с членами правительства и с главой", - добавил он.

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Напомним:

15 декабря стало известно, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подал заявление на увольнение. В то же время 16 декабря Верховная Рада не стала рассматривать заявление министра, профильный комитет попросил дополнительное время на изучение этого вопроса.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский остаётся на должности, позже сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Экономическая правда