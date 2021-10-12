Гривня стабильна на закрытии межбанка
Вторник, 12 октября 2021, 19:50
12 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,35 – 26,37 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США – 26,35 – 26,37 гривни;
Евро – 30,42 – 30,44 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 12 октября на уровне 26,35 гривни.
12 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,34 - 26,36 гривни.
Экономическая правда
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