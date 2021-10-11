Курс гривни к доллару почти не изменился

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 12 октября на уровне 26,35 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,50 грн (на 11 октября - 30,48 гривни).

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 11 октября на уровне 26,35 гривни.

11 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,37 – 26,39 гривни.

11 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,34 - 26,36 гривни.

Экономическая правда