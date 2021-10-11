Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

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11 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,34 - 26,36 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,34 - 26,36 гривни;

Евро - 30,49 - 30,51 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,28 - 26,46 гривни. Евро покупают по 30,28 гривни, продают по 30,61 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,36 - 26,42 гривни, евро - 30,40 - 30,52 гривни.

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Напоминаем:

8 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,38 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 11 октября на уровне 26,35 гривни.

11 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,37 – 26,39 гривни.

Экономическая правда