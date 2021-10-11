Курс гривни к доллару немного снизился
Понедельник, 11 октября 2021, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 11 октября на уровне 26,35 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,48 грн (на 8 октября – 30,44 гривни).
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Напоминаем:
8 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,35 - 26,37 гривни.
8 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,38 гривни.
Экономическая правда
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