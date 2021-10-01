Три месяца рынка земли: больше 23 тысяч сделок
По состоянию на 1 октября в рамках рынка земли заключено 23 710 сделок - лидерами по количеству соглашений являются Киевская и Полтавская области.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
5093 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.
"Всего заявлений - 5720, из них согласовано 5057, в очереди на рассмотрение - 3, отказ получили 660", - говорится в сообщении.
В региональном разрезе по количеству сделок лидируют Киевская (1996) и Полтавская (1984) области.
По площади лидируют Кировоградская (9071, 3 га) и Харьковская (7313, 7 га) области.
Напоминаем:
На 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн / га.
До 20 сентября в рамках рынка земли заключено 18771 сделок, лидерами по количеству сделок является Полтавская и Киевская области.
На 27 сентября украинцы заключили 21897 земельных сделок в рамках рынка земли, больше всего продавали землю традиционно в Полтавской области.
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Экономическая правда
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