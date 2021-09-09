Проект госбюджета-2022 планируют представить в Раде 21 сентября

фото: пресс-служба рады

Проект госбюджета-2022 планируют представить в Верховной Раде 21 сентября.

Об этом со ссылкой на утвержденный график рассмотрения документа сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава бюджетного комитета ВР Юрий Аристов.

По словам нардепа, рассмотрение проекта госбюджета на 2022 год должен состояться до 20 октября, как того требует законодательство, а Кабмин должен подать документ в парламент до 15 сентября.

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Напоминаем:

Шмыгаль заявил, что проект государственного бюджета на 2022 год передадут в Верховную Раду 15 сентября, то есть в последний разрешенный Бюджетным кодексом день.

В Минфине планируют на 2022 год заложить по сводному бюджету на уровне 4,5% ВВП на здравоохранение, около 7,2% - по сводному бюджету на образование.

Правительство вскоре утвердит и передаст в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год - ставку, в частности, будут делать на увеличении финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста.