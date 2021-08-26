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Шмыгаль рассказал, на чем будут делать ставку в проекте госбюджета-2022

Четверг, 26 августа 2021, 13:20
 
фото: правительственный портал

Правительство вскоре утвердит и передаст в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год - ставку, в частности, будут делать на увеличении финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Уже вскоре правительство утвердит и передаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 год.

Как и в прошлом году, все передадим вовремя, и так же будем делать ставку на увеличении финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста и других важных направлений", - сказал премьер, открывая заседание.

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Напоминаем:

В Министерстве финансов до конца августа будут проводить согласительные совещания с главными распорядителями бюджетных средств для согласования показателей госбюджета на 2022, после чего ведомство разработает проект закона бюджета.

Верховная Рада на заседании 15 июля приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы — это документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

Экономическая правда

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Кабмин Шмыгаль бюджет

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