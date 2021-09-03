В бюджете-2022 планируют заложить финансирование образования на уровне 7,2% ВВП, здравоохранения – 4,5% ВВП

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В Минфине планируют на 2022 год заложить по сводному бюджету на уровне 4,5% ВВП на здравоохранение, около 7,2% - по сводному бюджету на образование.

Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев на встрече со Сторонами профсоюзов и Сторонами работодателей по вопросу формирования основных показателей госбюджета 2022.

В диалоге также приняли участие представители Минсоцполитики и Минэкономики.

По словам Ермоличева, сейчас Минфин готовит проект госбюджета на следующий год на основе одобренной Верховной Радой Бюджетной декларации на 2022 - 2024 годы, которой определены основные задачи и приоритеты бюджета на последующие годы.

По его словам, задача Минфина - уменьшить дефицит государственного бюджета до 2024 года.

"Подготовка проекта Государственного бюджета Украины на 2022 год осуществляется в условиях ограниченного финансового ресурса с учетом необходимости подготовки сбалансированного и реалистического проекта. Состоялись дискуссии с главными распорядителями бюджетных средств по определению приоритетных направлений финансирования.

Одним из главных приоритетов - это обороноспособность страны, финансирование медицины и повышения заработных плат медикам. Планируем на следующий год заложить по сводному бюджету на уровне 4,5% ВВП на здравоохранение", - сказал замминистра финансов.

"В сфере образования средства должны работать на образование. В следующем году планируется около 7,2% ВВП по сводному бюджету. Мы предполагаем возможность обновления материально-технической базы школ и поддержку организации качественного питания учащихся в учреждениях общего среднего образования", - добавил он.

"Также во время совещания обсуждались основные аспекты государственного бюджета на 2022 год, а именно: проблемы выплаты задолженности заработных плат работников угольной отрасли, увеличение финансирования медицинской отрасли, выплат заработных плат в сфере здравоохранения, вопросы формирования механизма расчета заработной платы педагогам, неотложные проблемы Пенсионного фонда, необходимость увеличения прожиточного минимума и повышение минимальной заработной платы", - говорится в сообщении Минфина.

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Напоминаем:

Правительство вскоре утвердит и передаст в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год - ставку, в частности, будут делать на увеличении финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста.

На здравоохранение госбюджетом-2021 предусмотрено 4,3% ВВП. На образование - 6,6% ВВП.

Верховная Рада на заседании 15 июля приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы — это документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

Экономическая правда