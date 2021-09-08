Бюджет-2022 передадут в Раду в последний законный день
Проект государственного бюджета на 2022 год передадут в Верховную Раду 15 сентября, то есть в последний разрешенный Бюджетным кодексом день.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время заседания правительства 8 сентября.
"15 сентября, как это предусмотрено законодательством, правительство направит в парламент проект государственного бюджета на 2022", – заявил он.
Шмыгаль заметил, что документ впервые будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации на 3 года.
"Это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами, среди которых: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура и, конечно, социальные программы", - рассказал он.
Согласно Бюджетному кодексу, Кабинет Министров одобряет проект закона о Государственном бюджете Украины и подает его вместе с соответствующими материалами Верховной Раде и президенту не позднее 15 сентября года, предшествующего плановому.
Таким образом, в КМУ остается неделя для того, чтобы вовремя принять и передать госбюджет Рады.
В прошлом году проект госбюджета-2021 проголосовали на внеочередном заседании Кабмина 14 сентября, после чего сразу передали в Раду.
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Напоминаем:
В Минфине планируют на 2022 год заложить по сводному бюджету на уровне 4,5% ВВП на здравоохранение, около 7,2% - по сводному бюджету на образование.
Правительство вскоре утвердит и передаст в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год - ставку, в частности, будут делать на увеличении финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста.
На здравоохранение госбюджетом-2021 предусмотрено 4,3% ВВП. На образование - 6,6% ВВП.
Верховная Рада на заседании 15 июля приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы — это документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.
Экономическая правда
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