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Бюджет-2022 передадут в Раду в последний законный день

Среда, 8 сентября 2021, 13:42
 
Денис Шмыгаль
фото: кабмин

Проект государственного бюджета на 2022 год передадут в Верховную Раду 15 сентября, то есть в последний разрешенный Бюджетным кодексом день.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время заседания правительства 8 сентября.

"15 сентября, как это предусмотрено законодательством, правительство направит в парламент проект государственного бюджета на 2022", – заявил он.

Шмыгаль заметил, что документ впервые будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации на 3 года.

"Это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами, среди которых: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура и, конечно, социальные программы", - рассказал он.

Согласно Бюджетному кодексу, Кабинет Министров одобряет проект закона о Государственном бюджете Украины и подает его вместе с соответствующими материалами Верховной Раде и президенту не позднее 15 сентября года, предшествующего плановому.

Таким образом, в КМУ остается неделя для того, чтобы вовремя принять и передать госбюджет Рады.

В прошлом году проект госбюджета-2021 проголосовали на внеочередном заседании Кабмина 14 сентября, после чего сразу передали в Раду.

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Напоминаем:

В Минфине планируют на 2022 год заложить по сводному бюджету на уровне 4,5% ВВП на здравоохранение, около 7,2% - по сводному бюджету на образование.

Правительство вскоре утвердит и передаст в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год - ставку, в частности, будут делать на увеличении финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста.

На здравоохранение госбюджетом-2021 предусмотрено 4,3% ВВП. На образование - 6,6% ВВП.

Верховная Рада на заседании 15 июля приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы — это документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

Экономическая правда

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