Курс валют на 9 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
9 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,77 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,76 - 26,78 гривни;
Евро - 31,64 - 31,66 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,71 - 26,89 гривни. Евро покупают по 31,45 гривни, продают по 31,75 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,78 - 26,86 гривни, евро - 31,55 - 31,64 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 9 сентября на уровне 26,75 гривни.
8 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.
8 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,77 гривни.
Экономическая правда
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