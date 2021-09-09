Курс валют на 9 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

Unsplash

9 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,77 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,76 - 26,78 гривни;

Евро - 31,64 - 31,66 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,71 - 26,89 гривни. Евро покупают по 31,45 гривни, продают по 31,75 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,78 - 26,86 гривни, евро - 31,55 - 31,64 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 9 сентября на уровне 26,75 гривни.

8 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.

8 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,77 гривни.

Экономическая правда