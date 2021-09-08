Гривня стабильна на закрытии межбанка

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8 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,77 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,75 - 26,77 гривни;

Евро - 31,61 - 31,63 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,69 - 26,88 гривни. Евро покупают по 31,47 гривни, продают по 31,79 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,82 - 26,86 гривни, евро - 31,58 - 31,68 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 8 сентября на уровне 26,73 гривни.

8 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.

Экономическая правда