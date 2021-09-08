Курс валют на 8 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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8 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 – 26,75 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,73 – 26,75 гривні;

Євро — 31,61 — 31,63 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,67 — 26,86 гривні. Євро купують за 31,47 гривні, продають за 31,80 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,82 – 26,82 гривні, євро – 31,58 – 31,71 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 8 вересня на рівні 26,73 гривні.

7 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,77 – 26,79 гривні.

Економічна правда