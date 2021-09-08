Официальный курс: гривня укрепилась к евро
Среда, 8 сентября 2021, 18:50
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 9 сентября на уровне 26,75 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,63 грн (на 8 сентября - 31,71 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 8 сентября на уровне 26,73 гривни.
8 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.
8 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,77 гривни.
Экономическая правда
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