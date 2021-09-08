Официальный курс: гривня укрепилась к евро

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Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 9 сентября на уровне 26,75 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,63 грн (на 8 сентября - 31,71 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 8 сентября на уровне 26,73 гривни.

8 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни.

8 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,77 гривни.

Экономическая правда