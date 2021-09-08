Кабмин и IFC будут сотрудничать в развитии оросительной инфраструктуры – подписали меморандум

фото: Facebook Романа Лещенко

IFC (подразделение Группы Всемирного банка) и Минагрополитики подписали Меморандум о взаимопонимании по финансированию ирригационных проектов.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Инвестиции и экспертиза частного сектора будут способствовать модернизации и развития сектора орошения и дренажа для лучшего раскрытия потенциала аграрной отрасли Украины на глобальном рынке и ускорения экономического роста", - говорится в сообщении.

В министерстве заявляют, что сейчас оросительная инфраструктура страны функционирует лишь на четверть своей потенциальной мощности из-за длительного отсутствия инвестиций и устаревшую систему водоснабжения.

"Учитывая важность надлежащего орошения и дренажа для сельскохозяйственного производства, необходимость инвестировать в обновление этих систем очевидна. Кроме того, недавно запущенный рынок земли открывает для землевладельцев больше возможностей инвестировать в такие дорогие технологии, как орошения", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что в рамках Меморандума IFC будет работать с правительством Украины над реформированием этого сектора, в том числе над определением соответствующего институционального подхода к улучшению систем орошения и дренажа.

"IFC также поддержит правительство в разработке модели государственно-частного партнерства (ГЧП), которое бы могло эффективно удовлетворить масштабные финансовые потребности сектора и привлечь частные инвестиции в производство оросительной техники. Эти усилия будут согласованы с Стратегией орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года", - пояснили в министерстве.

"Этот Меморандум определяет базовые условия структурирования национального водного оператора по самым высоким международным стандартам корпоративного управления.

Он также создает предпосылки для привлечения миллиардных инвестиций от частных инвесторов, банков развития и иностранных государственных финансовых учреждений в развитие и модернизацию ирригационной инфраструктуры Украины", - заявил министр Роман Лещенко.

Кроме этого, IFC поможет правительству разработать план организации и функционирования национального оператора магистральных оросительных каналов, который будет отвечать за техническое обслуживание объектов оросительной системы.

Напомним:

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Экономическая правда