Кабмин и IFC будут сотрудничать в развитии оросительной инфраструктуры – подписали меморандум
IFC (подразделение Группы Всемирного банка) и Минагрополитики подписали Меморандум о взаимопонимании по финансированию ирригационных проектов.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
"Инвестиции и экспертиза частного сектора будут способствовать модернизации и развития сектора орошения и дренажа для лучшего раскрытия потенциала аграрной отрасли Украины на глобальном рынке и ускорения экономического роста", - говорится в сообщении.
В министерстве заявляют, что сейчас оросительная инфраструктура страны функционирует лишь на четверть своей потенциальной мощности из-за длительного отсутствия инвестиций и устаревшую систему водоснабжения.
"Учитывая важность надлежащего орошения и дренажа для сельскохозяйственного производства, необходимость инвестировать в обновление этих систем очевидна. Кроме того, недавно запущенный рынок земли открывает для землевладельцев больше возможностей инвестировать в такие дорогие технологии, как орошения", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что в рамках Меморандума IFC будет работать с правительством Украины над реформированием этого сектора, в том числе над определением соответствующего институционального подхода к улучшению систем орошения и дренажа.
"IFC также поддержит правительство в разработке модели государственно-частного партнерства (ГЧП), которое бы могло эффективно удовлетворить масштабные финансовые потребности сектора и привлечь частные инвестиции в производство оросительной техники. Эти усилия будут согласованы с Стратегией орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года", - пояснили в министерстве.
"Этот Меморандум определяет базовые условия структурирования национального водного оператора по самым высоким международным стандартам корпоративного управления.
Он также создает предпосылки для привлечения миллиардных инвестиций от частных инвесторов, банков развития и иностранных государственных финансовых учреждений в развитие и модернизацию ирригационной инфраструктуры Украины", - заявил министр Роман Лещенко.
Кроме этого, IFC поможет правительству разработать план организации и функционирования национального оператора магистральных оросительных каналов, который будет отвечать за техническое обслуживание объектов оросительной системы.
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Экономическая правда
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