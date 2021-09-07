Курс гривні продовжує впевнено зміцнюватися
Вівторок, 7 вересня 2021, 19:10
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 8 вересня на рівні 26,73 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,71 грн (на 7 вересня – 31,81 гривні).
Нагадуємо:
7 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,77 – 26,79 гривні.
7 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,77 – 26,79 гривні.
Економічна правда
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