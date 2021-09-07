Курс гривні продовжує впевнено зміцнюватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 8 вересня на рівні 26,73 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,71 грн (на 7 вересня – 31,81 гривні).

Нагадуємо:

7 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,77 – 26,79 гривні.

7 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,77 – 26,79 гривні.

Економічна правда