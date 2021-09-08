В Минагрополитики говорят о тенденции к снижению средних цен производителей на овощи

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В Минагрополитики заявляют о тенденции к снижению средних цен производителей на овощи - по сравнению с прошлым месяцем, на 16% потеряли в цене морковь и свекла, 7% - картофель, 4% - капуста и лук.

Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на данные финансово-экономического департамента.

"Наблюдается тенденция к снижению средних цен производителей на овощи.

Так, относительно прошлого года на 14% снизились цены на картофель, а по сравнению с прошлым месяцем, на 16% потеряли в цене морковь и свекла, 7% - картофель, 4% - капуста и лук", - говорится в сообщении.

Сообщается, что цены на масло сливочное, масло и сахар не выросли.

"По большинству критических для населения продуктов питания цены выросли в годовом исчислении в пределах инфляции. Состоялось незначительное подорожание (4%) мяса КРС и свинины (5%), молоко высшего сорта изменилось в цене на 2%, мясо кур на 3%", - добавили в министерстве.

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Напоминаем:

Закупочные цены на гречку в годовом измерении (с 3 сентября 2020 по 3 сентября 2021 года) выросли на 18% (до 20 161 грн/т без НДС), а средняя цена гречневой крупы от производителей - на 14% (до 35,63 грн/кг с НДС).

В июле 2021 года инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,2%, по сравнению с июнем 2021 года - снизилась до 0,1%. Двузначной инфляция была еще в 2018 году.

В Украине отпускные цены производителей на продукты питания за год увеличились на 9-75%, в частности, средние цены на подсолнечное масло выросли на 70%, на сахар - на 75%.

Экономическая правда