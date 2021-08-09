Сахар + 83,5%, масло + 79%: инфляция в Украине побила трехлетний рекорд. Что подорожало больше всего

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В июле 2021 года инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,2%, по сравнению с июнем 2021 года - снизилась до 0,1%. Двузначной инфляция была еще в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

"Инфляция на потребительском рынке в июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года составила 0,1%, с начала года - 6,5%", - заявили в Госстате.

При этом, базовая инфляция в июле 2021г. по сравнению с июнем 2021г. составила -0,1%, с начала года - 4,2%.

Продукты питания и безалкогольные напитки

Отмечается, что на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Больше всего (на 8,1%) подешевели овощи (на 2,7% к июлю 2020 года).

На 0,7-0,5% снизились цены на подсолнечное масло, сало, фрукты.

Вместе с тем к июлю 2020 года подсолнечное масло подорожало на 79%, фрукты - подешевели на 12,2%, яйца - подорожали на 33%.

По сравнению с июнем 2021 года сахар подорожал на 6,7%, а по сравнению с июлем 2020 года - на 83,5%.

Хлеб к июню 2021-го подорожал на 0,2%, а к июлю 2020 года - на 16%.

Молоко за год подорожало на 6,5%, масло - на 8,9%, мясо - на 11,1%, сыр и творог - на 7,2%.

Безалкогольные напитки в годовом измерении подорожали на 2,9%.

Одежда и обувь

Одежда сравнению с июнем 2021-го подешевела на 4,7%, с июлем 2020 года - на 4,2%. Обувь за год подешевела на 4,6%.

Жилье, вода, газ, электроэнергия и другие виды топлива

В годовом измерении природный газ подорожал на 164,5%, горячая вода, отопление - на 13,9%, электроэнергия - на 36,6%.

Содержание и ремонт жилья - на 9%, водоснабжение - на 11%.

Здравоохранение

Медицинские товары и оборудование, фармацевтическая продукция по сравнению с июлем 2020-го подорожали на 5,6%, амбулаторные услуги - на 9,7%.

Транспорт

Топливо и масла в годовом измерении подорожали на 33,8%, транспортные услуги - на 11,7%.

Железнодорожный пассажирский транспорт - на 9,4%, автожорожний пассажирский транспорт - на 12%.

Образование к июлю 2020-го подорожало на 14,6%, связь - на 4,8%.

В обновленном макроэкономическом прогнозе Национального банка пик инфляции в этом году прогнозировался на осень.

То есть, скорее всего, показатели инфляции будут продолжать свой рост. Уже в конце 2021 года НБУ ожидает, что темпы роста цен снизятся до 9,6% в год, а уже во второй половине 2022 года годовая инфляция должна попасть в целевой коридор 4-6%.

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Инфляция выходит из-под контроля: почему растут цены и когда это закончится

Напоминаем:

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6% учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с 23 июля 2021 года.

В июне 2021 года инфляция в годовом измерении осталась на уровне 9,5% по сравнению с маем 2021 года - снизилась до 0,2%.

Инфляция в июне составила 9,5% и несколько превысила прогноз Нацбанка, но отклонение уменьшилось, ведь замедлился рост цен на сырые продукты.

Экономическая правда