Сахар + 75%, масло + 70%: в Украине за год подорожали продукты питания

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В Украине отпускные цены производителей на продукты питания за год увеличились на 9-75%, в частности, средние цены на подсолнечное масло выросли на 70%, на сахар - на 75%.

Об этом свидетельствуют данные финансово-экономического департамента Минагрополитики по состоянию на 3 сентября 2021 года.

В частности, закупочные цены на пшеницу (2,3 и 4 класса) в годовом измерении выросли на 16% (до 7780, 7685, 7464 грн/т без НДС соответственно).

А закупочные цены на кукурузу - выросли на 27% (до 7007 грн/т без НДС).

В то же время отпускные цены производителей на кукурузную крупу в среднем составляли 12,91 грн/кг (+24%), на пшенную крупу - 14,10 грн/кг (+ 13%); на гороховую крупу - 14,33 грн/кг (+ 20%), на ячменную крупу - 11,20 грн/кг (+31%).

При этом отпускные цены производителей на мясо КРС выросли на 13% - до 108,15 грн/кг с НДС, на мясо свиней - на 5% (до 89,61 грн/кг).

Сообщается, что отпускные цены производителей на подсолнечное масло в среднем составляли 49,66 грн/кг (+70%).

На сахар - 22,09 грн/кг (+75%); на молоко высшего сорта - 21,75 грн/кг (+14%); масло сливочное - 174,12 грн/кг (+9%).

Капусту в среднем продавали по 5,15 грн/кг (+12%), свекла - по 7,41 грн/кг (+ 49%), морковь - по 7,97 грн/кг (+ 23%).

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Напоминаем:

Закупочные цены на гречку в годовом измерении (с 3 сентября 2020 по 3 сентября 2021 года) выросли на 18% (до 20 161 грн/т без НДС), а средняя цена гречневой крупы от производителей - на 14% (до 35,63 грн/кг с НДС).

В июле 2021 года инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,2%, по сравнению с июнем 2021 года - снизилась до 0,1%. Двузначной инфляция была еще в 2018 году.

Экономическая правда