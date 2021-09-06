В Украине подорожала гречка и другие крупы – данные Минагрополитики
Закупочные цены на гречку в годовом измерении (с 3 сентября 2020 по 3 сентября 2021 года) выросли на 18% (до 20 161 грн/т без НДС), а средняя цена гречневой крупы от производителей - на 14% (до 35,63 грн/кг с НДС).
Об этом свидетельствуют данные финансово-экономического департамента Минагрополитики по состоянию на 3 сентября 2021.
В частности, закупочные цены на пшеницу (2,3 и 4 класса) в годовом измерении выросли на 16% (до 7780, 7685, 7464 грн/т без НДС соответственно).
А закупочные цены на кукурузу - выросли на 27% (до 7007 грн/т без НДС).
В то же время отпускные цены производителей на кукурузную крупу в среднем составляли 12,91 грн/кг (+ 24%), на пшенную крупу - 14,10 грн/кг (+13%); на гороховую крупу - 14,33 грн/кг (+20%), на ячменную крупу - 11,20 грн/кг (+31%).
Напомним:
Кабмин поддержал два постановления о господдержке сельхозпроизводителей - о возмещении фермерам потери из-за повреждения посевов сельхозкультур вследствие чрезвычайных ситуаций и по выделению 5000 грн/га производителям гречки с ограничением до 300 га.
Экономическая права
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