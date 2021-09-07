Закрытие межбанка: гривня укрепилась

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7 сентября котировки гривни к доллару на pfкритти межбанке установились на уровне 26,77 - 26,79 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,70 - 26,72 гривни;

Евро - 31,65 - 31,67 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,69 - 26,88 гривни. Евро покупают по 31,54 гривни, продают по 31,85 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,77 - 26,83 гривни, евро - 31,64 - 31,72 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 7 сентября на уровне 26,81 гривни.

7 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,77 - 26,79 гривни.

6 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,76 - 26,78 гривни.

Экономическая правда