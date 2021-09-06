Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
6 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 – 26,78 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,85 – 26,87 гривні;
Євро — 31,76 — 31,78 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,76 — 26,96 гривні. Євро купують за 31,62 гривні, продають за 31,97 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,89 – 26,89 гривні, євро – 31,77 – 31,84 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 6 вересня на рівні 26,93 гривні.
6 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 – 26,89 гривні.
Економічна правда
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