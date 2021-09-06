Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

фото: нбу

6 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 – 26,78 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,85 – 26,87 гривні;

Євро — 31,76 — 31,78 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,76 — 26,96 гривні. Євро купують за 31,62 гривні, продають за 31,97 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,89 – 26,89 гривні, євро – 31,77 – 31,84 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 6 вересня на рівні 26,93 гривні.

6 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 – 26,89 гривні.

Економічна правда