Курс гривні стрімко зміцнився
Вівторок, 7 вересня 2021, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 7 вересня на рівні 26,81 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,81 грн (на 6 вересня – 31,97 гривні).
Нагадуємо:
6 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 – 26,89 гривні.
6 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 – 26,78 гривні.
Економічна правда
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