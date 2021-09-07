Курс валют на 7 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
7 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,77 - 26,79 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,77 - 26,79 гривни;
Евро - 31,80 - 31,83 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,72 - 26,91 гривни. Евро покупают по 31,58 гривни, продают по 31,92 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,82 - 26,88 гривни, евро - 31,69 - 31,82 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 7 сентября на уровне 26,81 гривни.
6 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,76 - 26,78 гривни.
Экономическая правда
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