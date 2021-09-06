В МИД России говорят, что "Северный поток-2" достроят через несколько дней

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В Балтийском море провели сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток-2". Глава МИД РФ Лавров заявил, что "Северный поток-2" достроят в ближайшие дни.

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

"6 сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток - 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в немецких водах.

Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущего от берега Германии, с секцией, которая тянется из вод Дании", - говорится в сообщении.

"Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до конца текущего года", - добавили в компании.

По словам министра иностранных дел РФ, газопровод "Северный поток-2" достроят в ближайшие дни.

"Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", - цитирует Лаврова "Интерфакс".

Напоминаем:

Глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по газопроводу "Северный поток-2" могут быть осуществлены в отопительном сезоне этого года.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Белый дом президент США Джозеф Байден заявил, что лично гарантирует санкции на российский "Северный поток-2" в случае угрозы для Украины из-за нарушения со стороны РФ или других.

Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду вынес решение против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", который оспаривал решение о подчинении трубопровода газовой директиве ЕС.

Это означает, что Газпром должен будет продавать свои мощности третьим сторонам.

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультации по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США.

В Украине убеждены, что реализация этого проекта угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

В случае его запуска даже наполовину украинский транзит может сократиться втрое - до 18 млрд кубометров. Украина получает около 2 млрд долларов только от транзита ежегодно.

Экономическая правда