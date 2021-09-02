США гарантируют санкции против "Северного потока-2" в случае угрозы для Украины

фото: офис президента

Во время визита президента Владимира Зеленского в Белый дом президент США Джозеф Байден заявил, что лично гарантирует санкции на российский "Северный поток-2" в случае угрозы для Украины из-за нарушения со стороны РФ или других.

Об этом Зеленский рассказал во время брифинг после встречи в Белом доме.

Он заявил, что Соединенные Штаты гарантируют введение санкций против российского газопровода, построенного в обход Украины:

"Пока мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что, если со стороны Российской Федерации - или со стороны других представителей "Северного потока-2" в случае его запуска, - если со стороны этих стран будут затронуты какие-то вещи, которые предусматривают опасную ситуацию через энергетические проблемы для Украины, США гарантируют введение санкций против "Северного потока-2".

Зеленский положительно оценил такой результат переговоров, однако отметил, что нужно этот вопрос "и в дальнейшем проговаривать".

По словам президента, Украина имеет 100% поддержки среди украинского кокуса в Конгрессе США, в который входит более 50 конгрессменов.

Конгресс состоит из двух палат: Представителей, в которую входят 435 избранников и Сената, состоящего из 100 конгрессменов.

Читайте больше: "Джавелины", план реформ и $3 млрд для бизнеса: текст договоренности лидеров Украины и США

Напоминаем:

Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду вынес решение против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", который оспаривал решение о подчинении трубопровода газовой директиве ЕС.

Это означает, что Газпром должен будет продавать свои мощности третьим сторонам.

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультации по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США.

В Украине убеждены, что реализация этого проекта угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

В случае его запуска даже наполовину украинский транзит может сократиться втрое - до 18 млрд кубометров. Украина получает около 2 млрд долларов только от транзита ежегодно.

Экономическая правда