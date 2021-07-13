Україні потрібні гарантії на 10-15 років у разі запуску "Північного потоку-2" - Зеленський

unsplash

Україна потребує гарантій стабільного газопостачання на 10-15 років у разі запуску "Північного потоку-2", адже внутрішнього видобутку газу недостатньо.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час пресконференції на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що від транзиту лише Україна отримує 2 мільярди доларів щороку. Ці кошти потрібні Україні, зокрема, для виконання програми "зеленого курсу", тобто на зменшення видобутку й користування газом, зменшення теплової генерації.

"Де ми беремо на все це гроші? Два мільярди – а частину цих грошей ми витрачаємо і на інфраструктуру, і на нашу армію, і на зміну енергетичної інфраструктури України. Звідки брати ці гроші?", – висловлюється Зеленський.

Він додав, що Україні потрібно "орієнтовно 10-15 років гарантій забезпеченості стабільним газопостачанням для населення, оскільки обсягів видобутку українського газу недостатньо".

Крім того, за відсутності транзиту газу зростуть і ціни для населення.

"Ми маємо річний пакет, він менше ніж 8 грн для людей. А що буде, якщо не буде транзиту газу, або буде можливість отримувати газ із Європи - то за якою ціною? Хто компенсуватиме це?" - сказав Зеленський.

Нагадуємо:

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Україна повинна залишатись транзитером газу навіть після спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини мають завершити до кінця цього літа.

Технічне завершення робіт над проєктом "Північного потом - 2" не означає, що газогін використовуватиметься, адже його щонайменше потрібно буде сертифікувати.





