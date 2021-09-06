Рынок земли: уже заключили более 12 тысяч сделок

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В рамках рынка земли состоянию на 6 сентября были заключены 12 784 сделки - по площади земель, по которым было зарегистрированы сделки, лидируют Кировоградская (3 329,2 га) и Харьковская (3 320,7 га) области.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

По количеству сделок лидируют Киевская (1156) и Полтавская (1123) области.

4882 нотариуса подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.

"Всего заявлений - 5482, из них согласовано 4845, в очереди на рассмотрение - 5, отказ получили 632", - говорится в сообщении.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. При этом, закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

Напоминаем:

По состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн/га.

На 25 августа заключены 9072 сделки в рамках рынка земли, который начал работать с 1 июля - среди всех областей больше всего торгуют землей в Киевской области.

После запуска рынка земли с 1 июля заключено уже 10 683 сделки, по количеству сделок лидирует Киевская область (1241).

В рамках рынка земли по состоянию на 31 августа заключено 11 017 сделок, по площади земель, по которым были зарегистрированы сделки, лидируют Полтавская (2 768,2 га) и Харьковская (2 666,6 га) области.

В рамках рынка земли по состоянию на 1 сентября заключено 11499 сделок, по площади земель, по которым было зарегистрировано сделки, лидируют Полтавская (2 873,6 га) и Харьковская (2 747,4 га) области.

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Экономическая правда