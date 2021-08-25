Земельных сделок заключили более 9 тысяч: Киевская область в лидерах
На 25 августа заключены 9072 сделки в рамках рынка земли, который начал работать с 1 июля - среди всех областей больше всего торгуют землей в Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики.
Также для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали заявления 4767 нотариусы. Всего заявлений - 5353, из них согласовано 4712, в очереди на рассмотрение - 18 отказ получили 623.
Больше всего по площади земель было продано на Полтавщине и Харьковщине (2284 га и 2197 га соответственно).
В количественном разрезе больше всего сделок совершено на Киевщине (1113 сделки) и Полтавской (918 сделок).
До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. При этом, закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.
Напоминаем:
По состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн / га.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua