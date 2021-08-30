Рынок земли: количество сделок перевалило за 10,5 тысяч

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После запуска рынка земли с 1 июля заключено уже 10 683 сделки, по количеству сделок лидирует Киевская область (1241).

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики в Facebook.

Отмечается, что 4807 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.

Всего заявлений - 5396, из них согласовано - 4770, в очереди на рассмотрение - 1, отказ получили 625.

По площади земель, по которым было зарегистрировано сделки, лидируют Полтавская (2 717,0 га) и Харьковская (2 615,6 га) области.

В количественном разрезе больше всего сделок совершено на Киевщине (1241 сделки) и Полтавщине (1078 сделок).

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. При этом, закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

Напоминаем:

По состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн/га.

На 25 августа заключены 9072 сделки в рамках рынка земли, который начал работать с 1 июля - среди всех областей больше всего торгуют землей в Киевской области.

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Экономическая правда