НБУ определил курс гривни на первый день октября

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Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 1 октября на уровне 26,62 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,82 грн (на 30 сентября - 30,98 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 30 сентября на уровне 26,58 гривни.

30 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни.

30 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,56 - 26,58 гривни.

Экономическая правда