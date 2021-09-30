НБУ определил курс гривни на первый день октября
Четверг, 30 сентября 2021, 19:45
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 1 октября на уровне 26,62 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,82 грн (на 30 сентября - 30,98 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 30 сентября на уровне 26,58 гривни.
30 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни.
30 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,56 - 26,58 гривни.
Экономическая правда
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