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Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

Четверг, 30 сентября 2021, 18:10
 
unsplash

30 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,56 - 26,58 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,56 - 26,58 гривни;

Евро - 30,77 - 30,79 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,52 - 26,68 гривни. Евро покупают по 30,68 гривни, продают по 30,99 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,55 - 26,63 гривни, евро - 30,82 - 30,90 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 30 сентября на уровне 26,58 гривни.

30 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни.

Экономическая правда

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