Курс валют на 30 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

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30 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,61 - 26,63 гривни;

Евро - 30,85 - 30,86 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,51 - 26,70 гривни. Евро покупают по 30,71 гривни, продают по 31,06 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,54 - 26,62 гривни, евро - 30,83 - 30,94 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 30 сентября на уровне 26,58 гривни.

29 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни, к евро упал ниже 31 гривен.

Экономическая правда