Некторые банки привлекали долгий рефинанс НБУ исключительно для заработка на ОВГЗ – экс-чиновник НБУ

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5-7 маленьких и средних банков активно привлекали долгосрочные кредиты рефинансирования от Нацбанка и вкладывали их в ОВГЗ, речь идет о сумме в несколько миллиардов гривен.

Об этом заявил экс-директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в интервью ЭП.

У Ваврищука спросили, насколько масштабными были явления, когда банки брали длинный рефинанс НБУ и вкладывали его в ОВГЗ.

"Да, в некоторых маленьких и средних банков произошли изменения, которые настораживают. Они активно привлекали долгосрочные кредиты рефинансирования от Нацбанка и вкладывали их в ОВГЗ. Речь идет о пяти-семи банках.

Теперь имеем парадоксальную ситуацию, когда у отдельных банков доля кредитов от НБУ в обязательствах превышает треть. Это точно не было предусмотрено их бизнес-моделями. Эти банки просто воспользовались возможностью заработать", - ответил он.

По его словам, эти банки воспользовались возможностью заработать на ставках между кредитами рефинансирования и ОВГЗ, но есть вопросы к бизнес-моделям таких банков.

"Если это единственное, что банки могли сделать в кризисный и пост-кризисный периоды, если управленческой фантазии хватило лишь для того, чтобы увеличивать портфель ОВГЗ, а не работать с клиентами или расширять классический банковский бизнес, то какое будущее таких банков?", - сказал он.

На вопрос, о каких суммах может идти речь, Ваврищук ответил: "Это небольшие суммы в масштабах банковской системы, но это существенные суммы относительно балансов конкретных банков. Это несколько миллиардов гривен".

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Напомним:

В НБУ заявили, что инструмент долгосрочного рефинансирования придавал дополнительную поддержку банковской системе во время самого сложного периода кризиса, но сейчас он потерял свою актуальность.

В июне Национальный банк сообщил, что будет постепенно прекращать антикризисные монетарные меры в поддержку банков во время пандемии коронавируса, ведь украинская экономика возвращается к устойчивому росту.

НБУ сворачивает антикризисные монетарные меры с целью усиления эффекта от повышения учетной ставки и сдерживания инфляции - с начала 4 квартала прекратят проведение операций по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу.

Экономическая правда